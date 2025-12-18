Fabián Mazzei, sobre el llanto de Araceli González: ¿tuvo que ver Adrián Suar?



En diálogo con Intrusos, Fabián Mazzei se refirió al episodio que tuvo como protagonista a Araceli González durante su paso por la mesa de Mirtha Legrand y buscó bajarle el tono a las versiones que circularon en los últimos días.

Al recordar ese momento, el actor fue directo y explicó cómo lo vivió su pareja: “Fue un momento emotivo, nada. Está bien, en ese momento tenía angustia. No es nada raro”, señaló sobre la escena que se vio al aire.

Ante las múltiples especulaciones acerca del origen de las lágrimas de la actriz, Mazzei prefirió ser cauto, aunque dejó en claro que conoce el trasfondo de la situación: “Yo sé por qué lloró, pero no lo puedo decir porque si no se hace una bola más grande”. En ese contexto, algunas versiones apuntaban a que el llanto estaba vinculado a su relación pasada con Adrián Suar.

Sin embargo, Fabián descartó esa hipótesis y remarcó que se trata de una cuestión personal que solo Araceli decidirá si quiere hacer pública. “El que quiere pensar que fue por Suar que lo piense y el que no será más inteligente. En algún momento ya va a decir algo, porque no la va a pasar bien. Despacito se va a saber lo que ella quiere”, sostuvo.

Lejos de fomentar la polémica, el actor manifestó su deseo de que González atraviese este momento con tranquilidad y destacó su profunda admiración por ella: “A mí me gusta verla bien, riéndose como es ella. Yo la admiro”. Además, negó que sus declaraciones respondan a una estrategia mediática y fue tajante al respecto: “La gente que dice que sale a hablar porque quiere prensa es de mala leche”.

En la misma sintonía, Mazzei fue aún más duro al apuntar contra quienes critican a la actriz y lanzó una frase sin filtro: “Cuando uno es mala leche se le ve en la cara porque se pone viejo y feo”. Sobre el pedido de Araceli para que el fragmento de su llanto no se emitiera, evitó cuestionar a la producción del programa y explicó: “No me la voy a agarrar con la producción de Mirtha, sé cómo son las reglas de la televisión, ella lo pidió y no se lo dieron, pero bueno está bien”.

Incluso ironizó sobre el impacto del momento: “No sé si fue la medición más alta que tuvo, así que le vino bárbaro”.

Para cerrar, el actor aclaró que González atraviesa un gran presente laboral y desactivó cualquier lectura oportunista: “Sé que la llamaron para conducir dos programas, pero no porque pasó esto”, concluyó, dejando en claro que el futuro profesional de la actriz excede la polémica y no tiene relación con su vínculo con Adrián Suar.

minutouno.com