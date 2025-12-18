Daniela Celis conmovió a sus seguidores al concretar uno de sus sueños

Un nuevo logro personal marcó los últimos días de Daniela Celis, quien atraviesa una etapa especial y decidió hacer partícipes a sus seguidores a través de sus redes sociales. La ex Gran Hermano compartió la alegría de haber alcanzado una de sus metas más importantes: la compra de su primera camioneta.

A través de sus historias de Instagram, la influencer mostró el preciso instante en el que firmaba la documentación que la convertía en dueña del vehículo, un momento cargado de emoción que rápidamente celebraron sus fans.

“Lloro chicos, después de tres años de salir de la casa de Gran Hermano me pude comprar mi primera camioneta”, escribió la exparticipante del reality junto al video en el que se la ve visiblemente feliz.

Más tarde, la celebración continuó con una segunda publicación, donde se mostró abrazando de espaldas a su flamante camioneta. "Gracias vida, gracias Dios, gracias universo", expresó. Y agregó: "Feliz de poder terminar de esta manera".

Así, la influencer hizo público un objetivo cumplido que refleja constancia y sacrificio, y lo celebró con sus seguidores como un hito que marca el inicio de una nueva etapa personal.

Con el correr del tiempo, la situación comenzó a encaminarse para “Pestañela”. Uno de los episodios más difíciles de este 2026 fue el grave accidente que sufrió Thiago Medina, que lo dejó en una situación límite. Tras una intensa labor del equipo médico, Medina logró recuperarse y volver a su hogar, donde pudo reencontrarse con sus mellizas, Laia y Aimé, y también con Daniela.

Si bien en ese entonces se encontraban distanciados, el impacto de ese momento crítico los acercó nuevamente y, de manera paulatina, decidieron recomponer el vínculo, poniendo en primer plano el cuidado de sus hijas y el acompañamiento mutuo.

minutouno.com