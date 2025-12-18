Reforma laboral: la CGT prevé una gran movilización en contra del proyecto del gobierno

Mientras en el Senado avanza el debate sobre la reforma laboral que envió el gobierno y que destruye cuanto derecho de los trabajadores existe, la CGT junto a las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina, organizaciones sociales y políticas se prepara para realizar este jueves una multitudinaria concentración en Plaza de Mayo.

La central obrera prácticamente ya tiene todo organizado, el escenario, la ubicación de las columnas y los oradores. Lo que falta definir es el mensaje, la propuesta. Hay sectores que pugnan por escalar y piden convocar a un paro. Otros, en cambio, dicen que es mejor esperar.

El discurso oficial estará a cargo de los triunviros de la CGT, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. El contenido fue parte de la discusión que el martes mantuvieron Sola y Jerónimo con representantes de los gremios de la industria en la sede de la CGT.

En ese encuentro, los gremios industriales, entre los que se destacan la UOM y el Smata, el reclamo fue concreto: tener una posición dura, firme y contraria a la política que lleva adelante la Casa Rosada que destruye el entramado industrial. “Te van a pedir la fecha del paro”, dijo en esa oportunidad el metalúrgico Abel Furlán.

La respuesta fue dispar. Por un lado, Sola insisitió en esperar. Jerónimo estuvo más cerca de la propuesta de los gremios de la industria. De todas formas se sigue meditando qué propuesta bajará la CGT a los que esta tarde, a partir de las 14, se movilicen a Plaza de Mayo.

Por lo pronto el escenario estará ubicado en el centro de la Plaza de espalda a la Casa Rosada. Los triunviros buscan enviar un mensaje al gobierno, expresaron su descontento con la propuesta.

Al escenario, dicen, solo podrán acceder los dirigentes sindicales que integran el consejo directivo de la CGT. No quieren problemas y, al menos hasta anoche, no podrán subir los dirigentes de las dos CTA y las organizaciones sociales.

No quieren desmanes, no quieren aprietes y mucho menos reclamos. Para eso se implementará un operativo de seguridad que, sostienen, evitará cualquier inconveniente. Para cumplir con ese objetivo ubicarán columnas de grandes gremios frente al escenario para evitar cualquier sorpresa.

Durante la tarde, los triunviros se trasladaron al Senado. Lograron sentarse en el plenario de comisiones que discute el proyecto de reforma laboral.

Sola fue el encargado de hablar. Aseguró que el proyecto padece de “graves problemas de constitucionalidad” al vulnerar el principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica.

El titular del gremio del seguro indicó que el proyecto intenta forzar lo que definió como una “igualdad ficticia” porque la relación entre patrón y trabajador, está más que claro que el empleado es la parte más débil. Repitió lo que viene diciendo hace tiempo: “Las leyes deben ser progresivas, para conseguir más y mejores derechos, no para retroceder”, dijo a sabiendas de que eso no es lo que se propone la Casa Rosada.

En la plaza podrá verse a gremios como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, señaló que deben “pudrírsela a los gobernadores en sus territorios” porque la reforma laboral y el presupuesto “terminarán de aniquilar a las provincias”. También estará Hugo Godoy, secretario general de la CTA A, que consideró al proyecto como “regresivo y contrario” con respecto a los derechos de los trabajadores.

Mientras se prepara la concentración, el gobierno nacional a través de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, insiste en que este jueves aplicará el protocolo antipiquete. En general, cuando las movilizaciones son masivas, las fuerzas de seguridad se mantienen cercanas, pero no actúan. Habrá que ver si mantienen esta misma actitud y no provocan desmanes.

