Dolor en la radio: murió una histórica locutora de Radio Nacional a los 65 años

La radiofonía argentina despidió este miércoles 17 de diciembre a Alicia Cuniberti, reconocida locutora de Radio Nacional y figura histórica del medio. El fallecimiento fue dado a conocer oficialmente por la emisora estatal.

Desde sus redes sociales, Radio Nacional comunicó la noticia con un mensaje cargado de pesar: "Con profundo dolor, informamos el fallecimiento de Alicia Cuniberti, histórica locutora de la casa, ganadora del premios Martín Fierro y un símbolo de la radiofonía argentina. Radio Nacional envía un cálido abrazo a sus familiares y amigos en este triste momento".

El impacto de la muerte de “La Cuni” se sintió con fuerza en el ámbito radial y periodístico. Gustavo Sylvestre la despidió en redes con un sentido mensaje: “¡Querida Cuni! Hasta siempre! Gran Locutora y Compañera. QEPD”.

A su vez, Claudio Orellano, referente de Crónica, expresó: “Profunda tristeza me provoca la muerte de mi querida Alicia Cuniberti, ¡enorme locutora!”. Por su parte, Valeria Wiese, integrante del equipo de Sylvestre, destacó: “Como profesional una referente. LOCUTORA con mayúsculas. Siempre te admiré. Después la vida nos cruzó y me permitió descubrir a una mujer cálida. Siempre una sonrisa y amorosa. Sos parte de hermosos recuerdos, Ali. QEPD”.



Una carrera marcada por la pasión y el talento



Nacida el 3 de febrero de 1960, Cuniberti solía mencionar con orgullo la coincidencia de su cumpleaños con el Día de San Blas, patrono de la garganta y de los locutores. Su llegada a la radio se produjo en 1983, cuando ganó un concurso que le permitió trabajar junto a Cacho Fontana en Radio Nacional, dando inicio a una trayectoria ininterrumpida.

A lo largo de los años, fue parte de momentos clave de la radio pública, entre ellos la inauguración de FM Folklórica 98.7 en el año 2000. Además, compartió micrófono con figuras históricas como Héctor Larrea, consolidando un estilo propio que la volvió referencia para varias generaciones.

Más allá de Radio Nacional, su voz también dejó huella en otras emisoras. En Radio Del Plata, donde trabajó junto a Fernando Bravo, obtuvo su primer premio Martín Fierro, luego de haber sido nominada en 1997.

Finalmente, uno de los trabajos más recordados de su extensa carrera fue su rol como voz institucional y locutora del emblemático radioteatro Las Dos Carátulas, un ciclo histórico de Radio Nacional que aún se mantiene al aire y que encontró en Cuniberti a una intérprete de excelencia.

minutouno.com