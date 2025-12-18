Conmoción en el fútbol: asesinaron a Mario Pineida, jugador del Barcelona de Ecuador

Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Ecuador, fue asesinado en un ataque armado ocurrido Guayaquil. El defensor, de 33 años, fue interceptado por sicarios cuando salía de un comercio en el barrio Samanes, al norte de la ciudad.

Según las primeras informaciones policiales, el hecho se produjo a la salida de una carnicería, donde Pineida se encontraba junto a su pareja. Ambos fueron sorprendidos por personas armadas que efectuaron varios disparos.

Horas después del ataque, el club Barcelona confirmó oficialmente el fallecimiento del futbolista a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

Carrera profesional

Mario Pineida desarrolló gran parte de su carrera profesional en el fútbol ecuatoriano. Surgió en Panamá SC y pasó por clubes como Independiente del Valle, El Nacional y Barcelona.

Con Barcelona fue campeón de la liga local en 2016 y 2020. Además, en 2024 conquistó la Copa de Ecuador con El Nacional. A nivel internacional, tuvo un paso por Fluminense de Brasil en 2022, equipo con el que obtuvo el Campeonato Carioca.

Además, integró la selección ecuatoriana en ocho oportunidades y participó de las Copas América 2015 y 2021. También formó parte del seleccionado Sub 20 que disputó el Mundial de 2011.