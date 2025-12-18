¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Ley de Presupuesto Fiesta Nacional del Chamamé Banco de Sangre
Ciudad

En procedimientos ejecutados en Corrientes, se detuvo a dos personas

Tras un llamado al 911, efectivos recuperaron elementos robados de un quincho, mientras que en otro punto de la ciudad detuvieron a un hombre vinculado a un hecho delictivo.

Por El Litoral

Jueves, 18 de diciembre de 2025 a las 08:38

La Policía de Corrientes informó que el miércoles realizó operativos en la ciudad Capital que resultó en la recuperación de elementos robados y dos detenciones.

El primer procedimiento ocurrió en la mañana del miércoles, luego de un llamado al 911 que alertaba sobre un robo de sillas y cubiertos en un quincho ubicado por calle Luzuriaga al 1.500.

Al llegar al lugar se inició un rastrillaje que resultó en la aprehensión de un hombre de 27 años, quien trasladaba cinco sillas, que resultaron ser robadas. Tras las primeras averiguaciones se constató que el detenido poseía antecedentes policiales.

En el segundo procedimiento, se ejecutó un oficio judicial, procediendo a la aprehensión de un hombre mayor de edad, el cual fue excluido del hogar y además, está vinculado a un hecho delictivo que se investiga.

Los demorados y lo recuperado fueron puestos ante la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, donde se realizaron los trámites del rigor.

