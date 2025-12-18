Fiesta Nacional del Chamamé: más de 150 bailarines audicionaron para el Ballet Oficial

Más de 150 bailarines participaron este miércoles de la audición para integrar el Ballet Oficial de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé. La convocatoria se desarrolló en el Instituto de Cultura, con vistas al festival que se realizará del 16 al 25 de enero de 2026 en el anfiteatro Cocomarola de Corrientes.

La prueba tuvo como objetivo seleccionar a 40 artistas (20 parejas) que formarán parte del elenco estable que tendrá un rol protagónico en cada noche del festival. La audición estuvo dirigida a bailarines mayores de 18 años con experiencia en danzas folclóricas argentinas.

Participaron postulantes de la ciudad de Corrientes, del interior provincial y de otras provincias como Chaco, Formosa y Misiones, además de representantes del Paraguay. Esto refleja el alcance regional e internacional de la Fiesta Nacional del Chamamé.

El Ballet Oficial estará nuevamente bajo la dirección del maestro Luis Marinoni, con una propuesta artística centrada en expresar la identidad cultural del chamamé, desde sus raíces históricas hasta sus manifestaciones contemporáneas.

Proceso de audición

El asistente coreográfico del Ballet Oficial del Chamamé, Rodrigo Gemignani, detalló el proceso selección. “Buscamos bailarines a tierra, pero también versátiles, que puedan sumar otras técnicas y movimientos, siempre dentro del repertorio y la estética de nuestra propuesta", explicó.

¿Cuándo inician los ensayos?

Según se informó, los ensayos comenzarán en las próximas semanas y contemplarán tanto la reposición de obras emblemáticas como la preparación de nuevas coreografías para la apertura del festival.

La conformación definitiva del elenco se dará a conocer tras la evaluación integral de los aspirantes.