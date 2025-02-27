Encontraron muerto al actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa en su casa

El actor estadounidense Gene Hackman, ganador de dos premios Óscar, fue hallado muerto a los 95 años junto a su esposa, la pianista Betsy Arakawa de 63 años, en su residencia de Santa Fe, Nuevo México, según informó la policía local.



El 'sheriff' del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, dijo a Sky News: “No creemos que haya habido un crimen. La causa exacta de la muerte no ha sido determinada en este momento”. Mendoza añadió que la pareja había muerto junto con su perro. ⁠



Hackman alcanzó la fama con su papel del detective Jimmy “Popeye” Doyle en The French Connection, por el que ganó su primer Oscar a mejor actor. La película es recordada por su icónica persecución en automóvil por las calles de Nueva York. Dos décadas después, obtuvo un segundo premio de la Academia como mejor actor de reparto por su interpretación del despiadado sheriff “Little Bill” Daggett en Unforgiven.

A lo largo de cinco décadas de carrera, participó en más de 80 películas y recibió tres nominaciones adicionales a los Oscar. Su talento fue reconocido por cineastas como Alan Parker, quien afirmó que Hackman estaba en la lista de actores con los que cualquier director desearía trabajar.



De raíces humildes a la cima del cine

Nacido en Illinois durante la Gran Depresión, Hackman vivió una infancia marcada por la ausencia paterna y la tragedia familiar. Su padre lo abandonó cuando tenía 13 años y su madre falleció en un incendio antes de que él alcanzara el éxito. A los 16 años, mintió sobre su edad para alistarse en la Marina de Estados Unidos, una experiencia que describió como difícil.



Tras dejar el ejército, exploró diversos oficios antes de descubrir su vocación en la actuación. Estudió en la Pasadena Playhouse en California, donde fue considerado “poco prometedor” junto a Dustin Hoffman. Sin embargo, su perseverancia lo llevó a Broadway, donde debutó en Any Wednesday, lo que le abrió las puertas del cine.

Su primer papel destacado llegó en Bonnie and Clyde, donde interpretó a Buck Barrow, el hermano del personaje de Warren Beatty, obteniendo su primera nominación al Oscar. Posteriormente, fue nominado nuevamente por I Never Sang for My Father.

Un actor, no una estrella



Hackman evitó el estrellato tradicional de Hollywood, priorizando la calidad de sus interpretaciones sobre la fama. “Fui entrenado para ser actor, no una estrella”, declaró en una ocasión. Su estilo natural y su capacidad para encarnar personajes comunes con profundidad lo convirtieron en un referente del cine estadounidense.



En las últimas décadas de su carrera, Hackman participó en películas como Mississippi Burning, The Firm, The Heist y The Royal Tenenbaums, esta última le valió su tercer Globo de Oro. En 2008, anunció su retiro del cine para dedicarse a la escritura y la pintura, viviendo en Santa Fe, lejos de los reflectores.

Pese a su éxito, evitaba ver sus propias películas. “Me cuesta mucho emocionalmente verme en la pantalla”, confesó en una entrevista.

Hackman deja un legado imborrable en la historia del cine, marcado por interpretaciones intensas y auténticas que influenciaron a generaciones de actores.

Los papeles inolvidables de Gene Hackman



A lo largo de su carrera, Gene Hackman interpretó personajes complejos y memorables, consolidándose como uno de los actores más versátiles de su generación. Desde policías rudos hasta figuras de autoridad despiadadas, su talento le permitió transitar por diversos géneros y trabajar con algunos de los directores más importantes de Hollywood. A continuación, un repaso por algunos de sus papeles más icónicos.

The French Connection: Hackman ganó el Oscar a Mejor Actor por su interpretación del obsesivo detective neoyorquino Jimmy “Popeye” Doyle, quien persigue a una red de traficantes de heroína. Dirigida por William Friedkin, la película es recordada por su ritmo trepidante y una de las persecuciones automovilísticas más icónicas del cine, filmada bajo las vías elevadas del metro de Brooklyn.



The Conversation: En el thriller de Francis Ford Coppola, Hackman interpretó a Harry Caul, un experto en vigilancia atrapado en una crisis de conciencia. Un año antes, había brillado junto a Al Pacino en Scarecrow, que ganó la Palma de Oro en Cannes.



Mississippi Burning: Inspirada en la investigación del FBI sobre la desaparición de tres activistas por los derechos civiles en 1964, Hackman encarnó a un exsheriff de Misisipi que emplea su conocimiento del sur para desentrañar la red del Ku Klux Klan. Su actuación le valió una nominación al Oscar a Mejor Actor.



Unforgiven: Hackman interpretó al brutal sheriff “Little Bill” Daggett en el wéstern dirigido por Clint Eastwood, quien también protagonizó el filme como su enemigo, el pistolero retirado Will Munny. Su papel le otorgó el Oscar a Mejor Actor de Reparto, consolidando su prestigio en Hollywood.



The Royal Tenenbaums: En la comedia negra de Wes Anderson, Hackman dio vida a Royal Tenenbaum, el patriarca de una excéntrica familia neoyorquina que intenta explicar a sus hijos su separación de Etheline Tenenbaum (Anjelica Huston). La película le otorgó su tercer Globo de Oro.



Con información de Infobae

