Polémica en la Unne: descalificaron al multicampeón equipo femenino de Comtulab

Hay polémica en el torneo interfacultades de futsal femenino de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne). La dirección de Asuntos Sociales decidió descalificar de la final al equipo de Comtulab, que reúne a estudiantes de las carreras Comunicación Social, Turismo y Relaciones Laborales, por una supuesta mala inclusión de jugadoras en la lista de buena fe.

Tal es malestar de las chicas, que el jugador de Boca Juniors, Juan Ramírez, envío un vídeo en apoyo.

El equipo beneficiado fue el de Veterinaria a quienes las chicas de Comtulab vencieron por penales y lograron el pase a las finales. Sería la tercera final consecutiva que jugarían las chicas de Comtulab, pero un reclamo de escritorio frustró todo.

En el torneo, en el que se disputa la Copa Unne, cada equipo puede incluir hasta tres jugadoras de otras facultades con la condición de que sean estudiantes regulares. Condición que, aseguraron a El Litoral, las chicas de Comtulab nunca infringieron pues cada carrera pertenece a tres unidades académicas distintas.

La final de juega este sábado a las 18.30 y las chicas harían oír si reclamo en el estadio y ubicado en el estado del campus Deodoro Roca.

