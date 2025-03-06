Revelaron los pedidos que hizo Shakira para su estadía en Buenos Aires

Shakira se encuentra en Buenos Aires y se prepara para hacer sus shows en el Campo de Polo los días viernes 7 y sábado 8 de marzo como parte de su gira mundial Las mujeres ya no lloran.

La visita de Shakira a Argentina se produce luego de la cancelación de sus dos conciertos programados en Santiago de Chile, debido a problemas técnicos con el escenario que comprometían la seguridad de los asistentes y del equipo de producción.

En las últimas horas, el periodista Juan Etchegoyen dio a conocer los pedidos que hizo la cantante colombiana. “A mi me decían que ella pidió más seguridad de lo normal. Eso me decían, no sé si será un tema de miedo de Shakira con nuestro país a raíz de lo que ha ocurrido estos últimos días o es algo que pide en cualquier país que visite”, dijo.

“Me contaron que contrataron a más personas para la seguridad de ella, puntualmente el doble de lo que estaba estipulado, dato que obviamente me sorprendió”, agregó.

El periodista agregó que "le dijeron que pidió comida de una parrilla importante, me dan el nombre del lugar histórico donde le tuvieron que le enviaron diferentes platos ”.

“Shakira pidió frutas a discreción, al parecer ella es una persona que consume muchas frutas. Y lo otro que también pidió fue agua natural siempre, no toma bebidas frías para cuidarse la voz”, manifestó el comunicador en su ciclo digital.

Y concluyó: “Más seguridad de lo normal. Comida de una parrilla argentina, agua natural y consumo de frutas. La verdad pidió pocas cosas según me cuentan en la previa de sus shows en nuestro país”.

Shakira se presentará los días 7 y 8 de marzo en el Campo Argentino de Polo, en Palermo. Las entradas para ambos conciertos están completamente agotadas, lo que anticipa un espectacular para el regreso de la artista a los escenarios argentinos tras seis años de ausencia. Su última visita al país fue en 2018, durante su El dorado world tour.

FUENTE: minutouno.com