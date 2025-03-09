El saludo de L-Gante por el día de la mujer y la ausencia de Wanda

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, diversas celebridades aprovecharon sus redes sociales para reflexionar y compartir mensajes sobre esta importante fecha. L-Gante fue uno de los artistas que decidió sumarse a esta conmemoración, pero su publicación sorprendió a más de uno, generando gran revuelo entre sus seguidores.

Lejos de lo que muchos esperaban, el cantante eligió compartir en sus historias de Instagram una foto de su expareja, Tamara Báez, junto a su hija Jamaica, lo que rápidamente llamó la atención. En la postal, en la que también aparece el artista, escribió un mensaje simple pero significativo: “Feliz día a todas las mujeres”.

La foto compartida por el cantante de RKT fue capturada durante la celebración del tercer cumpleaños de su hija, en septiembre de 2024, cuando la pequeña Jamaica disfrutó de una fiesta temática inspirada en su película favorita "Frozen". La tierna imagen reflejaba un momento de unión familiar, felicidad y complicidad.

Lo que más sorprendió a sus seguidores fue la ausencia de su actual pareja, Wanda Nara, en esta publicación, lo cual generó diversas diferentes especulaciones, sobre todo luego del escándalo de las fotos subidas de tono. Esta omisión, en medio de los rumores sobre una posible crisis en la relación de la pareja, no pasó desapercibida, sumando más dudas sobre el estado de su vínculo.

Wanda Nara reveló a quién estaban dirigidas las fotos que se tomó en la intimidad

Este jueves, Wanda Nara compartió accidentalmente sus fotos más íntimas a través de sus historias de Instagram. La empresaria publicó una imagen del festejo de uno de sus hijos, sin darse cuenta de que, al capturar la foto de su galería, podían observarse varias selfies suyas en topless.

Aunque la conductora quiso compartir una imagen de los amigos de sus hijos mientras compartían un almuerzo en su casa de Nordelta, no se percató de las fotografías subidas de tono que también estaban en su carrete de fotos: selfies beboteando con la remera levantada.

El error no tardó en desencadenar cientos de especulaciones sobre quién habría sido el destinatario de las fotos. Cansada de los rumores que sugerían un tercero en discordia con L-Gante, la conductora le aclaró a una usuaria de Instagram, que le pertenecían al cantante de cumbia 420.

Minuto Uno