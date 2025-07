Gladys "La bomba tucumana" reveló que José Alperovich le compró una casa Marianela Mirra

Una de las figuras más populares de Argentina se involucró de lleno en el romance confirmado entre Marianela Mirra y el ex Gobernador José Alperovich. Se trata de Gladys la Bomba Tucumana, quien habló en exclusiva con Juan Etchegoyen, a quien le envió un audio donde se refirió al respecto de lo sucedido entre los mediáticos saliendo al cruce sin filtro.

“Señores, la figura más importante de Tucumán es Gladys la Bomba Tucumana que opina sin filtro y además da información sobre el vínculo de Alperovich y Marianela Mirra. Me envió un audio Gladys de manera muy generosa para compartirlo”, comenzó diciendo Juan Etchegoyen. Luego, el periodista decidió poner al aire el audio de la cantante: “Hola Juan ¿cómo estas? en Tucumán era sabido, era un secreto a voces y todo se sabía. Siempre estuvieron relacionados y las mujeres no entendemos como Betty seguía casada con él".

En ese sentido, Gladys sumó: “A mi como mujer me dio cosa porque se sabía esto. Tengo un par de amigas que viven en un country en Tucumán y me decían que eran vecinas y yo les preguntaba si era en serio y si, hacía mil años que sabíamos de esta relación y que estaban juntos”. A su vez, la artista reveló un dato demoledor: “Yo sé de oído que Alperovich le compró una casa a ella pero no sé, lo que nunca entendí es como Betty seguía ahí. Y fijate que él está condenado por abuso sexual y lo sigue negando”.

“No creo que la gente de Tucumán le tengo cariño a Alperovich o algo así”, cerró la Tucumana en sus declaracicones que dejaron a todos impactados. Porque, lo cierto es que desde que se confirmó su relación, Mirra y Alperovich se encuentran en el foco de la tormenta, especialmente ella por estar en pareja con alguien condenado por abuso sexual.

