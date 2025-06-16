Qué hacía Mauro Icardi en el momento que debía encontrarse con sus hijas

En vísperas del Día del Padre, la Justicia determinó que Mauro Icardi podía disfrutar de la jornada con sus dos hijas, Isabella y Francesca. Pero debía cumplir con dos medidas: que el encuentro sea en el bar del Chateau Libertador y sin la presencia de la China Suárez. Todo indicaba que el jugador iba a tener su pedido reencuentro con las menores, pero esto no sucedió.

Tras decidir no estar con sus hijas para el especial día, el padre de las niñas decidió hacer otro plan para, aún, celebrar su momento pero lo hizo rodeado de otras personas.

Desde hace seis meses, Mauro Icardi y Wanda Nara viven un tenso ida y vuelta respecto a la relación que el jugador mantiene con sus hijas. Pese a la intervención de la Justicia, el jugador no mantiene un vínculo y encuentro fluido con las menores, y de ambas partes dan versiones distintas respecto a los motivos por lo que eso sucede.

Y una vez más sucedió, pese a una autorización judicial, Mauro Icardi no tuvo el encuentro pautado con Isabella y Francesa. “No fue por un pedido del Galatasaray. Se fue por consejo de las abogadas", contó el periodista Gustavo Méndez en Implacables. Las letradas consideraron que sería mejor que su cliente no se exponga a un posible nuevo conflicto, ya que el encuentro debía realizarse en Chateau Libertador, donde viven las niñas con las menores y donde ya tuvieron problemas.

Para evitar tanto confusiones como nuevos enfrentamientos, las abogadas aconsejaron que Icardi no asista a festejar el Día del Padre con sus hijas. Y pese a que no pudo celebrar con sus hijas, el jugador no dejó de hacer planes para ese especial día.

"Mauro viajó a Carmelo con su novio y almorzó con sus amigos", contó Ángel de Brito sobre el plan que tuvo el jugador con un viaje veloz a Uruguay. "Me dicen que estuvo almorzando en Almacén de la capilla, en Carmelo, una bodega restó. Pidió a los dueños del restaurante que no circule ni una foto y dejó 200 dólares de propina. Pero prohibió a los dueños hablar o contar", detalló el conductor.

Pero este pedido no se cumplió, debido a que el conductor de LAM (América) obtuvo una foto del momento en el que Mauro almorzaba en este lugar, lejos de sus hijas. En la imagen se lo observa hablando seriamente con una persona.

Una vez más, Mauro Icardi decidió pasar un día importante lejos de sus hijas pese a tener autorización para verlas. Sin embargo, tanto él como sus abogadas consideraron que no eran adecuadas las condiciones en las que se iba a realizar este encuentro. Por su parte, Wanda Nara no se expresó al respeto, pero mostró en redes sociales que también viajó a Uruguay, junto a su padre.

