Emocionante: Muscari reveló por qué Lucio, su hijo correntino, lo eligió como padre

La historia de José María Muscari y su hijo Lucio, oriundo de Corrientes emocionó al público del programa Patria y Familia, transmitido por el canal de streaming Luzu, cuando el director teatral compartió cómo fue el proceso que los llevó a convertirse en familia a principios de 2024. El relato, cargado de detalles poco conocidos sobre la adopción en Argentina, dejó al equipo del programa y a los espectadores visiblemente conmovidos.

Muscari contó cómo fue que Lucio, el adolescente correntino, lo eligió: “Él dice que me eligió porque yo puse que quería ser padre y que la mayoría de las personas ponían que querían tener un hijo. Y que para él ser padre era algo como de querer dar algo y tener un hijo le daba una sensación de posesión, de agarrar, de tener”.

El conductor Fede Popgold destacó la madurez y determinación de Lucio al tomar una decisión tan importante a una edad tan temprana.

Durante la entrevista, Muscari contó: “Una parte mía siempre supe que iba a ser padre, tenía como esa determinación”.

Cómo fue el inicio del proceso de adopción

Sin embargo, reconoció que al principio estaba poco informado y pensaba que la adopción solo era posible con bebés. Todo cambió tras participar en el programa de Georgina Barbarossa, donde hizo una declaración pública sobre su deseo de paternidad. A partir de ese momento, la organización Adopten Niñes Grandes se contactó con él y le brindó información clave para iniciar el proceso.

El giro inesperado llegó durante un viaje, cuando Muscari vio el video de Lucio, un adolescente que vivía en el Hogar Oscar Mangone de Corrientes. Lucio fue el primer niño en la historia de la adopción argentina en protagonizar una convocatoria pública mediante un video, una decisión tomada por la jueza Carolina Macarraín.

El video de Lucio que vio Muscari.

“La jueza abrió la última instancia en el sistema de la adopción, que es la convocatoria pública… Y evidentemente no se equivocó”, afirmó Muscari. El video se viralizó y 140 familias se postularon para adoptarlo.

Entre los postulantes, Muscari fue seleccionado y, tras un proceso de preselección, llegó el momento de la decisión final de Lucio. El joven, de 14 años, inicialmente eligió una familia de Corrientes, donde había vivido desde los ocho años, pero tras reflexionar con la jueza, cambió de opinión.

La decisión de Lucio

“Estuve pensando… como esto sería recomenzar mi vida y empezar una nueva etapa, me parece que estaría bueno ir a Buenos Aires y me parece que está buena la historia del señor este de Buenos Aires, que no sabía ni quién era yo”, relató Muscari.

La historia de Lucio y Muscari no solo es singular por el proceso de adopción, sino también por la sensibilidad y la reflexión que ambos demostraron.

“Yo siento que tengo un hijo que es muy capo, que es muy mágico, que es muy sensible”, expresó Muscari, mientras el equipo del programa se mostraba conmovido, con lágrimas en los ojos y una atmósfera de profunda emoción.