Julieta Díaz enamorada: la foto que confirma su nuevo romance

Julieta Díaz se convirtió en el foco de atención de la prensa del espectáculo tras la filtración de una fotografía que confirma su nuevo vínculo sentimental.

En la edición del viernes 9 de enero de LAM (América TV) compartieron una serie de fotos en las que la captaron durante una comida romántica a los besos, a plena luz del día, con un misterioso hombre.

Ángel De Brito anunció que tenían para revelar el romance de “una de las mejores actrices de la Argentina”. El encargado de contarlo fue Pepe Ochoa. “Ella es Julieta Díaz. El tema es que nosotros le conocemos su última pareja. En 2022 subió una foto con quien era su antiguo novio”, comentó.

No obstante, remarcó que durante sus recientes vacaciones en Mar Azul, se la vio muy cerca de un hombre diferente. “Nos mandaron una foto donde se la ve a los besos con un señor. Pasión total. Él es un señor muy lindo, pero no dimos con el nombre todavía”, explicó el panelista.

En la imagen se observa a ambos sentados frente a frente, compartiendo un beso sobre la mesa, lo que para los cronistas del programa representa una muestra de “pasión total” y gran química entre ambos. La escena fue descrita como un momento espontáneo que confirma que la actriz está estrenando romance.

Si bien hasta el momento la actriz no confirmó ni desmintió la información, todo parecería indicar que está feliz y enamorada.

Minutouno.com