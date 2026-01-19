Un romance fugaz: se terminó la historia entre el Chyno Agostini y La Tana de Gran Hermano



Lo que comenzó como un romance sorpresivo y muy expuesto en redes sociales llegó rápidamente a su final. El vínculo entre el Chyno Agostini y “La Tana” Fenocchio, ex participante de Gran Hermano, se disolvió a poco más de una semana de haber sido blanqueado públicamente, y fue la propia influencer quien se encargó de confirmar la ruptura y detallar los motivos que llevaron a ese desenlace.

La historia había tomado notoriedad luego de que ambos se mostraran juntos en vivos de Instagram, entre risas, complicidad y besos frente a miles de seguidores. En uno de esos intercambios, el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini no esquivó las preguntas del público y fue directo: “Nosotros ya nos besamos”. La afirmación fue sellada de inmediato con un beso en cámara, lo que desató una ola de comentarios, repercusiones y especulaciones sobre la relación.

En medio de esa exposición, Nazarena Vélez también fue consultada por el romance de su hijo y eligió un mensaje prudente y conciliador. En diálogo con Primicias Ya, la actriz y productora dejó en claro su postura: “Que él esté bien y contento es lo único que me importa”, priorizando el bienestar personal por sobre cualquier análisis mediático.



La Tana Fenocchio confirmó su separación del Chyno Agostini

La confirmación de la separación llegó a través de las historias de Instagram de La Tana Fenocchio. Durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, un comentario marcó el quiebre definitivo. Ante el mensaje “A mí me gustaría que estés soltera”, la influencer respondió sin rodeos: “Estoy soltera de nuevo”, acompañado por un emoji que reflejaba cierta mezcla de tristeza y alivio.



Las consultas no tardaron en multiplicarse. Cuando le preguntaron qué había ocurrido con el Chyno Agostini, La Tana optó por una explicación simple y honesta: “Nada. A veces las cosas no funcionan o simplemente uno es distinto al otro”. Lejos de señalar conflictos puntuales, dejó entrever que la incompatibilidad y los tiempos fueron determinantes.



Otro seguidor apuntó directamente a la exposición temprana de la relación. La influencer coincidió en parte y reflexionó: “Es que sí, después de tanta exposición todo se enfrió un poco. Deberíamos haber ido más lento. No se dio, pero bueno, la mejor, terminamos bien”. Sus palabras dejaron en claro que la intensidad mediática pudo haber acelerado un proceso que, de otro modo, quizá habría tenido otro recorrido.



La respuesta más contundente llegó ante una pregunta directa sobre su historial sentimental. Sin esquivar el tema, La Tana fue autocrítica: “La pareja anterior que tuve la dejé yo y ahora yo decidí estar sola. Me gusta estar sola. Me aburro rápido, soy yo el problema”. Con esa frase, cerró el capítulo sin escándalos, dejando en claro que hoy prioriza su bienestar y su deseo de transitar un tiempo en soledad, lejos de etiquetas y presiones externas.

