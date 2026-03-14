Murió Phil Campbell, guitarrista de Motörhead

Phil Campbell, histórico guitarrista de Motörhead y líder de Phil Campbell And The Bastard Sons, ha muerto a los 64 años. La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado en las redes sociales de su banda, firmado junto a sus hijos Todd, Dane y Tyla.

“Es con una gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro querido padre, Philip Anthony Campbell, que falleció en paz anoche tras una larga y valiente lucha en cuidados intensivos, después de una compleja operación mayor”, explica el comunicado oficial de la banda.

“Phil fue un esposo entregado, un padre maravilloso y un abuelo orgulloso y cariñoso, conocido con cariño como ‘Bampi’. Fue profundamente querido por todos los que le conocieron y se le echará muchísimo de menos. Su legado, su música y los recuerdos que creó con tantos vivirán para siempre.

En febrero, Phil Campbell And The Bastard Sons cancelaron conciertos programados en Australia y Europa entre marzo y mayo por recomendación médica. En ese momento, la banda comunicó que la decisión respondía a “consejo médico que Phil acaba de recibir”, sin ofrecer más detalles.

Campbell integró Motörhead desde 1984 hasta 2015. Durante los últimos 20 años de actividad del grupo fue su único guitarrista, y participó en discos como “Orgasmatron”, “1916” y “Bastards”, entre otros. La trayectoria de la banda concluyó tras la muerte de Lemmy en 2015, momento en el que Motörhead cesó su actividad.

Campbell comenzó con la guitarra a los 10 años y pasó por varias formaciones locales antes de fundar Persian Risk en 1979. La nota también recuerda una anécdota de infancia: consiguió el autógrafo de Lemmy en un concierto de Hawkwind.

El salto a Motörhead se produjo tras la salida del guitarrista Brian Robertson en 1983. Lemmy buscaba un reemplazo y Campbell se presentó a la audición. Finalmente, el grupo mantuvo a dos guitarristas al percibir la química entre Campbell y Michael “Würzel” Burston.

En 2019 publicó su primer disco en solitario, “Old Lions Still Roar”, con colaboraciones de Rob Halford, Dee Snider y Alice Cooper. En 2023, Phil Campbell And The Bastard Sons lanzaron “Kings Of The Asylum” a través de Nuclear Blast, su tercer álbum de estudio y el único con el cantante Joel Peters.

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