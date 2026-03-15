Qué dijo Thiago Medina tras el video viral de Daniela Celis hablando de su intimidad

Thiago Medina y Daniela Celis volvieron a dar que hablar en las últimas horas. Aunque ya no estarían juntos como pareja, ambos decidieron seguir viviendo en la misma casa por el bienestar de sus hijas gemelas, Laia y Aimé.

Sin embargo, la armonía hogareña se vio sacudida por las recientes declaraciones de “Pestañela” sobre la anatomía de su ex. Todo explotó tras la visita de Daniela al streaming de Martín Cirio junto a Julieta Poggio: “Amo la p.. no podría vivir sin una... me pasó que encontré una muy buena, me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena, y me cuesta soltar, ¿dónde encuentro una mejor si ya tengo una buena?" .

Allí, la influencer describió lo que era la íntimidad con Thiago: “No te das una idea, es una cosa que no podés creer”, lanzó entre risas, dejando a Poggio atónita. Lo que para muchos fue un “halago” público, para el joven de González Catán fue una falta de respeto a su privacidad, especialmente considerando que comparten el mismo techo día a día.

LA REACCIÓN DE THIAGO MEDINA: “DOBLE VARA” Y RECLAMO PÚBLICO

Mientras cocinaba en la casa que comparten, Thiago Medina grabó un descargo directo para sus seguidores, cuestionando la libertad con la que Daniela Celis se refirió a su cuerpo:

El planteo de género: Thiago fue contundente sobre la diferencia de criterios: “Si una mujer habla de la ‘pi...’ está todo bien, pero si un hombre habla de la ‘con...’ es un pervertido o un desubicado, la mujer puede hablar tranquilamente y todos se callan, me parece que estamos mal ahí”.

Debate con sus fans: Con un “¿Ustedes qué piensan? Dejen su mensaje ahí que los voy a estar leyendo”, Thiago dejó en claro que no piensa dejar pasar este tipo de comentarios sobre su intimidad.

Ciudad Magazine