Persecución y detención en Corrientes: dealer cayó con decenas de envoltorios con droga

La Policía de Corrientes informó que detuvo a un hombre que cargaba consigo varias dosis de droga en la ciudad Capital. El sujeto se dedicaba al narcomenudeo de estupefacientes.

El operativo tuvo lugar el viernes, alrededor de las 21:00, en el sector del Pasaje Tronquito, entre la avenida Santa Rosa y la calle Fragata Hércules. Los uniformados realizaban recorridas de prevención de delitos callejeros divisaron a un individuo merodeando la zona en actitud sospechosa.

Al advertir la presencia policial el hombre intentó evadirlos e inició la huida. La maniobra dio inicio a un seguimiento a pie por parte de los efectivos, quienes lograron interceptarlo y reducirlo a las pocas cuadras.

Secuestro de estupefacientes

Durante la requisa de seguridad, los agentes hallaron entre las prendas del demorado 43 envoltorios (conocidos como "alitas" o dosis) que contenían una sustancia blanquecina, además de una suma no especificada de dinero en efectivo que sería producto de la comercialización.

Ante el hallazgo, se solicitó la intervención de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado. Los especialistas realizaron el narcotest de campo, el cual arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Por disposición de la fiscalía en turno, un hombre de 35 años quedó formalmente aprehendido por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

El demorado, la droga y el dinero secuestrados fueron trasladados a la dependencia correspondiente, donde se continúan las diligencias de rigor.