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Intento de atentado

Estados Unidos: operativo policial fuera de la casa del tirador

Agentes del FBI rodearon la casa del detenido que entró armado a la tradicional cena de periodistas que se celebró en el Hotel Hilton de Washington, donde se vivió un momento de alta tensión en medio de los disparos.

Por El Litoral

Domingo, 26 de abril de 2026 a las 12:20

Agentes del FBI rodearon la casa del detenido que entró armado a la tradicional cena de periodistas en la Casa Blanca. El evento, que se celebró en el Hotel Hilton de Washington, tenía como invitado al presidente Donald Trump y a figuras clave del gobierno.

Según informó la oficina del fiscal general estadounidense, los agentes esperan una orden de registro del tribunal federal de California para ingresar a la vivienda, ubicada en Torrance.

La propiedad pertenece a Tomas Cole Allen, un joven de 31 años. El sospechoso está detenido y bajo custodia policial.

Todo ocurrió durante la noche, cuando el hombre irrumpió en el control de seguridad y corrió hacia el interior del hotel. En un video difundido por el propio Trump, se observa el momento de máxima tensión. El atacante fue reducido y arrestado en el lugar.

El presidente Donald Trump habló poco después en una rueda de prensa desde la Casa Blanca. Allí calificó al agresor como un “loco” y un ”lobo solitario“, y aclaró que nunca llegó a superar el perímetro de seguridad donde él cenaba junto a la primera dama, el vicepresidente y el resto de los invitados.

La fiscal federal para el distrito de Columbia, Jeanine Pirro, confirmó que el detenido ya fue acusado de dos cargos graves: tenencia de armas de fuego y agresión.

Además, un agente del Servicio Secreto resultó herido de bala durante el operativo, pero fue dado de alta tras recibir atención médica, según detalló el jefe de comunicaciones del organismo, Anthony Guglielmi.

El subdirector del Servicio Secreto, Matthey Quinn, aseguró que “un cobarde intentó crear una tragedia nacional” y destacó que el accionar de las fuerzas de seguridad evitó un desenlace mucho peor.

TN

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