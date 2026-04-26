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Turismo nacional en déficit

Según datos de Indec, en marzo ingresaron al país 824,3 miles de visitantes, mientras las salidas al exterior incluyeron a 1.529,1 miles de visitantes residentes por todas las vías internacionales.

Por El Litoral

Domingo, 26 de abril de 2026 a las 12:40

En marzo de 2026, salieron más turistas del país que el total que ingresó a Argentina. La diferencia cambiaria, que permite abaratar el turismo internacional para los argentinos incide sobre el balance de turismo y provoca una salida neta de dólares del país. Según datos de Indec, en marzo ingresaron al país 824,3 miles de visitantes, mientras las salidas al exterior incluyeron a 1.529,1 miles de visitantes residentes por todas las vías internacionales (fluvial, terrestre y aérea). El destino más escogido por los argentinos fue Brasil.

Según los datos oficiales, el 21,3 por ciento del turismo receptivo (que ingresa al país) reside en Europa; el 15,6 por ciento, en Estados Unidos y Canadá; y el 15 por ciento, en Brasil. En tanto, el 52,6 por ciento de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea; el 34 por ciento lo hizo por vía terrestre; y el 13,3 por ciento restante, por vía fluvial/marítima.

En el caso del turismo emisivo, los principales destinos fueron Brasil, con 38,2 por ciento de los viajeros; Uruguay, con 13,9 por ciento; y Chile, con 13,5 por ciento. En ese caso, el 49,7 por ciento de los turistas residentes salieron del país por la vía aérea; el 41, por ciento, por la vía terrestre; y el 9,3 por ciento, por la vía fluvial/marítima.

Así, en el tercer mes del año se registró un saldo negativo de 704,8 miles de visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país.

Página 12

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