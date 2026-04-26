Corrientes: persecución y recuperación objetos robados

La Policía de Corrientes informó que el sábado recuperó elementos de dudosa procedencia en la ciudad Capital, como resultado de diferentes operativos.

El primero de los operativos se registró en la intersección de la avenida Loreto y calle 480. Allí, los uniformados de la Comisaría 21ª divisaron a dos individuos que trasladaban un monitor y un termo.

Al notar la presencia del patrullero, emprendieron la huida hacia un descampado de la zona.

En el lugar, los sospechosos abandonaron los objetos para agilizar su escape, logrando perderse de vista entre la vegetación. Los elementos fueron secuestrados de inmediato por los efectivos preventivamente.

Segundo procedimiento: descarte de rodado

Minutos después, en otro sector de la ciudad, precisamente en el cruce de las calles Valdespeña y pasillo Ñangapiry, los agentes visualizaron a un hombre que circulaba con una bicicleta. Al advertir que los policías se dirigían hacia él, adoptó una actitud evasiva.

Tras ignorar la voz de alto, el individuo arrojó el rodado al suelo y escapó hacia una zona de malezas, logrando evadir el accionar policial.

Los elementos recuperados en ambos procedimientos fueron trasladados a la dependencia correspondiente. Las autoridades continúan con las diligencias de rigor para establecer quiénes son los propietarios legítimos de los objetos y si guardan relación con denuncias por robo radicadas recientemente en la zona.