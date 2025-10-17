¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Mauricio Macri lluvias en Corrientes evacuados
MARÍA MARGARITA BONET DE ODENA

Por El Litoral

Viernes, 17 de octubre de 2025 a las 00:00

MARÍA MARGARITA BONET DE ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/10/2025. Como duele tu partida! Nos dejaste huellas indelebles, difíciles de borrar; hija, esposa y madre ejemplar. Volá alto Margarita que desde arriba nos vas a guiar! Su familia Mara y José Odena, Fátima y José León Echavarría, Ana Inés y Francisco Benmaor; sus sobrinos Juan, Felipe y Bautista Echavarría, Francisco y Fátima Benmaor, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. c/657

MARGARITA BONET DE ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/10/2025. Margarita querida siempre estarás en nuestros corazones. María Hortensia, Juan, Jimena, Juan Martin, María, Andrés, María Elisa y nietos. Descansa en paz junto a María. c/637

MARÍA MARGARITA BONET

Q.E.P.D.

Falleció el 15/10/2025. Su tía Ma. Teresa Albornoz de Costaguta, sus primos Ma. Teresa, Ma. Sara, Ma. del Pilar y Sebastián Salvaro; sus sobrinos Lucas, Martín y Agustín Sangiorgio y Salvador y Jazmín Salvaro; participa con gran pena su fallecimiento, acompañan a José, Raúl, Santiago, Inés y José Ignacio, rogando cristiana resignación. c/647

MARÍA MARGARITA BONET

Q.E.P.D.

Falleció el 15/10/2025. Pereque y Alicia Vara; Inés, Pilar, Ignacio, Pedro y Paula, acompañan con mucho cariño a la familia Odena - Bonet en este triste momento y ruegan una oración por el eterno descanso en paz de la querida Margarita. c/645

MARIA MARGARITA BONET DE ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/10/2025. Sofi, Josefina, Belén, Juan Esteban, Marisol, Martina y Jazmín con dolor y tristeza pero con el consuelo que brinda la certeza de la fe participan el fallecimiento de la querida Marga. Elevando una oración por el descanso eterno de su alma abrazan a toda la familia. c/649

MARÍA MARGARITA BONET

Q.E.P.D.

Falleció el 15/10/2025. Ernesto Ramón Albornoz, Araceli Gómez, hijos, nietos y bisnietos participan el fallecimiento de su sobrina Margarita, ruegan oraciones en su memoria y resignación para sus seres queridos. c/638

MARÍA MARGARITA BONET

Q.E.P.D.

Falleció el 15/10/2025. Fundación Juntas, participa con profundo pesar su fallecimiento y elevamos una oración por su eterno descanso acompañando a su familia en tan doloroso momento. Agradecemos a las personas que, en su nombre, realizaron donaciones para nuestra fundación. c/652

MARGARITA BONET DE ODENA

Q.E.P.D.
Falleció el 15/10/25. “TODO EL QUE CREE EN MI NO MORIRÁ PARA SIEMPRE”

Ricardo G. Leconte, María Teresa Mendiondo De Leconte, hijos y nietos despiden a MARGARITA con emoción y afecto. Como hija, hermana, esposa y madre amó y sirvió con alegría. Ruegan por su descanso en paz.

MARGARITA BONET DE ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 15/10/2025. Los integrantes de la Pía Unión de San Antonio de Padua participan el fallecimiento de la nuera de su Vocal Titular, rogando una oración en su memoria. c/654

