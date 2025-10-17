¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Mauricio Macri lluvias en Corrientes evacuados
Mauricio Macri lluvias en Corrientes evacuados
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

MARÍA ROSA GASPARINI

Por El Litoral

Viernes, 17 de octubre de 2025 a las 00:00

MARÍA ROSA GASPARINI

Q.E.P.D.

Falleció en la ciudad de Alicante, España, el 1 de octubre de 2025 a los 82 años. Sus hijos Juan Dante Zalazar y María Eugenia Zalazar, y su hermano Luis Dante Gasparini Pellegrino, participan con profundo dolor su fallecimiento. Has dejado una huella de amor en tu paso por esta vida, y siempre vivirás en nuestros corazones. Se invita a familiares y amigos a compartir la santa misa que se celebrara en su honor el viernes 17/10/2027 a las 19:30 hs. en la iglesia San Francisco de la ciudad de Corrientes. Que brille para ella la luz que no tiene fin. c/952

 

MARÍA ROSA GASPARINI

Q.E.P.D.

Falleció en la ciudad de Alicante, España, el 1 de octubre de 2025 a los 82 años. Administración LT participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la señora Eugenia, elevando una oración por el descanso eterno de su alma y por el pronto consuelo de sus seres queridos. Que brille para ella la luz que no tiene fin. c/952

 

MARÍA ROSA GASPARINI

Q.E.P.D.

Falleció en la ciudad de Alicante, España, el 1 de octubre de 2025 a los 82 años. Luis Gerardo Linares participa con gran pesar el fallecimiento de la querida Camaroncito y acompaña en este difícil momento a Dante, Eugenia y Luis, rogando elevar oraciones en su memoria. c/952

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD