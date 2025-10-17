MARÍA ROSA GASPARINI

Q.E.P.D.

Falleció en la ciudad de Alicante, España, el 1 de octubre de 2025 a los 82 años. Sus hijos Juan Dante Zalazar y María Eugenia Zalazar, y su hermano Luis Dante Gasparini Pellegrino, participan con profundo dolor su fallecimiento. Has dejado una huella de amor en tu paso por esta vida, y siempre vivirás en nuestros corazones. Se invita a familiares y amigos a compartir la santa misa que se celebrara en su honor el viernes 17/10/2027 a las 19:30 hs. en la iglesia San Francisco de la ciudad de Corrientes. Que brille para ella la luz que no tiene fin. c/952

