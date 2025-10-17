†

MARINA ARTIGAS CENTENO DE FARIZANO

Q.E.P.D.

Falleció el 14/10/2025. León Horacio Gutnisky y señora Emma Farizano, con hondo pesar participan su fallecimiento, pidiendo que Dios le dé la Paz Eterna junto a su esposo Carlos y envían condolencias y un fuerte abrazo a cada uno de sus hijos Beatriz Carlitos y Carolina, y nietos. Querida Marina descansa en Paz. c/653

MARINA ARTIGAS

Q.E.P.D.

Falleció el 14/10/2025. El Vice Gobernador de la Provincia de Corrientes, Dr. Pedro Braillard Poccard, participa del fallecimiento de la madre del Sr. Vice Intendente de Santo Tomé, Dr. Carlos Farizano. Rogando una oración en su memoria. c/655