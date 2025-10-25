¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

VALERIA GABRIELA NIGRI

Sabado, 25 de octubre de 2025 a las 00:00

VALERIA GABRIELA NIGRI

Q.E.P.D.

Falleció el 24/10/2025. Mavi Romero Pucciariello acompaña con profundo pesar a su querido amigo Gonzalo Arregin por el fallecimiento de su madre, Valeria Nigri, y hace llegar sus condolencias a toda la familia en este doloroso momento.

VALERIA GABRIELA NIGRI

Q.E.P.D.

La Contadora Sosa Teresita Beatriz y su esposo Contador Aguirre Alfredo David participan su fallecimiento ocurrido el 24/10 /2025. Acompañamos a su familia en tan tristes momentos y elevamos una plegaria al cielo para que su alma descanse en paz. Que brille para la querida Valeria la LUZ QUE NO TIENE FIN. Nunca te olvidaremos querida amiga.

VALERIA GABRIELA NIGRI

Q.E.P.D.

Falleció el 24/10/2025. Romilio Monzón y familia, Jorge Monzón y familia y Álvaro Monzón Wyngaard y familia participan su fallecimiento, acompañan a su familia y amigos y elevan una oración por el descanso de su alma.

VALERIA GABRIELA NIGRI

Q.E.P.D.

Falleció el 24/10/2025. El Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes y su Comisión Directiva participan con gran pesar el fallecimiento de la hermana de nuestra Vocal Esc. Daniela Nigri. Acompañando a la colega y a su familia en tan doloroso momento.

VALERIA GABRIELA NIGRI

Q.E.P.D.

Falleció el 24/10/2025. Alberto Raúl Castro, su esposa María Leonor Pita, sus hijos María Castro y José Ignacio Alonso con sus hijos Pedro y Ramón; Juan Castro y Candela Lobera con su hijo Cristóbal, Martina Castro y Andrés Díaz Ricci con su hijo Iñaki, Lourdes Castro y Juan Ignacio Mayer, participan su fallecimiento y ruegan por su descanso en paz.

