†

VALERIA GABRIELA NIGRI

Q.E.P.D.

Falleció el 24/10/2025. Mavi Romero Pucciariello acompaña con profundo pesar a su querido amigo Gonzalo Arregin por el fallecimiento de su madre, Valeria Nigri, y hace llegar sus condolencias a toda la familia en este doloroso momento.

†

VALERIA GABRIELA NIGRI

Q.E.P.D.

La Contadora Sosa Teresita Beatriz y su esposo Contador Aguirre Alfredo David participan su fallecimiento ocurrido el 24/10 /2025. Acompañamos a su familia en tan tristes momentos y elevamos una plegaria al cielo para que su alma descanse en paz. Que brille para la querida Valeria la LUZ QUE NO TIENE FIN. Nunca te olvidaremos querida amiga.

†

VALERIA GABRIELA NIGRI

Q.E.P.D.

Falleció el 24/10/2025. Romilio Monzón y familia, Jorge Monzón y familia y Álvaro Monzón Wyngaard y familia participan su fallecimiento, acompañan a su familia y amigos y elevan una oración por el descanso de su alma.

†

VALERIA GABRIELA NIGRI

Q.E.P.D.

Falleció el 24/10/2025. El Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes y su Comisión Directiva participan con gran pesar el fallecimiento de la hermana de nuestra Vocal Esc. Daniela Nigri. Acompañando a la colega y a su familia en tan doloroso momento.

†

VALERIA GABRIELA NIGRI

Q.E.P.D.

Falleció el 24/10/2025. Alberto Raúl Castro, su esposa María Leonor Pita, sus hijos María Castro y José Ignacio Alonso con sus hijos Pedro y Ramón; Juan Castro y Candela Lobera con su hijo Cristóbal, Martina Castro y Andrés Díaz Ricci con su hijo Iñaki, Lourdes Castro y Juan Ignacio Mayer, participan su fallecimiento y ruegan por su descanso en paz.