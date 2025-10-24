El gobernador electo JP Valdés anticipó que habrá exintendentes en su gabinete

n El gobernador electo, Juan Pablo Valdés, anunció que tras asumir en el cargo, trabajará junto a los gobernadores de Provincias Unidas “para construir una agenda federal” y confirmó que en su Gabinete habrá ex intendentes entre sus integrantes.

Se refirió al diálogo con el Gobierno nacional y refirió a la importancia de trabajar en pos de conseguir inversiones para el desarrollo de la provincia.

Destacó la relación con su hermano, Gustavo Valdés, a quién calificó como "un gran líder" y expresó que "no vamos a tener problemas, estoy seguro”.

“Se vienen tiempos complejos por la agenda reformista que tiene el Gobierno nacional”, consideró e hizo hincapié “en una balanza a equilibrada y el superávit para desarrollar Corrientes".

Valdés cuestionó la falta de diálogo del presidente Milei, en declaraciones a Radio Dos y afirmó: “El Gobierno nacional tiene que escuchar y trabajar r en conjunto con todos los gobernadores” .

“Si no hay intención ni obra pública, tenemos que buscar inversiones, no podemos pasar cuatro años sin obras”.

“Tenemos la esperanza de una construcción federal de la Argentina, dialogar sobre las cuestiones de Corrientes, como el financiamiento del segundo puente”, remarcó y confirmó que será parte del grupo de gobernadores de Provincias Unidas.

Se refirió a la crisis y falta de recursos. Dijo que será “sincero, sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer”.

Advirtió que “se recauda menos”.

Consideró que el impacto de la falta de obra pública nacional es signnificativa y consideró que “si se construyeran más puertos, habría más dólares”.

A renglón seguido dijo que los salarios de la administración pública estarán entre sus prioridades.

“Vamos a trabajar para ir corrigiendo lo que hay que corregir y tener valores acordes a la escala nacional”, detalló.

“las provincias deben generar su propias riquezas. No voy a perder la esperanza de trabajar por una Argentina mejor y no voy a esperar, voy a trabajar, buscar más inversiones, debemos ser más independientes, vamos a trabajar para depender menos de la Nación”.

“Vamos a buscar inversiones para grandes obras, porque tenemos que desarrollar la provincia”, agregó.

“Tenemos que confiar en las capacidades de la provincia, tenemos mano de obra calificada y vamos en la transformación del Estado, para que sea más eficiente”, subrayó.