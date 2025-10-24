Abogado defensor de Garavano: “Se habla de imágenes pornográficas, pero no hay actividades sexuales explícitas”

El abogado de Luciano Garavano, el hombre que está acusado de tomar fotos a una menor en un local comercial de la localidad correntina de Paso de los Libres, ensayó una polémica defensa y dijo que en la causa que involucra a su cliente se habla de la producción de imágenes de pornografía, pero que, en la realidad, “no hay actividades sexuales explícitas”. Además, aclaró que el acusado “no está imputado, sino investigado”.

Según el letrado, el caso podría encuadrarse como upskirting, delito que consiste en tomar fotografías por debajo de la falda y que está tipificado en algunos países. Asimismo, señaló que, aunque se trata de un acto ético y socialmente repudiable, podría canalizarse por la vía civil y no necesariamente por la penal.

Rodrigo Nenda confirmó a la prensa que el hombre permanece internado en una clínica psiquiátrica privada por un período inicial de 72 horas. Tras este período, se evaluará su evolución y se definirá la situación médica y judicial del investigado.

El abogado también explicó que su defendido tiene antecedentes de tratamiento psiquiátrico y que había tenido cambios recientes en la medicación y la terapia. Durante un colapso ocurrido en Brasil, donde se encontraba temporalmente, se consideró necesaria su internación psiquiátrica, tras lo cual fue trasladado a Argentina para continuar con la atención médica.

Nenda negó que Garavano se haya fugado del país, y detalló que viajó a Brasil buscando protegerse de amenazas y con la intención de trabajar mientras pasaba la situación, sin conocer que había comenzado un proceso judicial. Una vez emitida la orden de detención, el abogado coordinó su regreso inmediato a Argentina.

Por el momento, Garavano sigue bajo supervisión médica, y su abogado aguarda autorización de los profesionales para entrevistarse con él y continuar con la estrategia legal.

