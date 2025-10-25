Declaró el novio de Lourdes Fernández, cantante de Bandana: “Ella no quería salir”

Leandro Esteban García Gómez fue indagado este viernes por la presunta privación ilegítima de la libertad de su pareja, la cantante de Bandana Lourdes Fernández.

Ante la Justicia, el acusado accedió a hacer un descargo, pero se negó a responder preguntas.

Según pudo saber Infobae, dijo que no lesionó a Lourdes y que ella fue a su casa por voluntad propia. En ese sentido, también aseguró que la artista no quería ver a la madre.

“Ella no quería salir”, afirmó en una audiencia que se realizó a través de la plataforma Zoom, con el acusado conectado desde su lugar de detención, en una Alcaidía de la Policía de la Ciudad. García Gómez fue asistido por un defensor oficial.

El sospechoso por el momento quedará detenido a la espera de que se resuelva su situación procesal, mientras se realizan más medidas de prueba. El caso está en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13 que conduce el juez Diego Javier Slupski y la Fiscalía N°43, a cargo de Silvana Russi.

Cabe recordar que Lourdes fue encontrada por la Policía de la Ciudad el jueves por la noche en el departamento del imputado, en el barrio porteño de Palermo.

La mamá de la cantante de 44 años que integró el exitoso grupo musical Bandana y otros allegados habían denunciado esa mañana su desaparición en Comisaría Vecinal 14B y habían alertado a las autoridades sobre un posible caso de hostigamiento y violencia de género.

El hallazgo se produjo tras una orden de allanamiento dispuesta por el magistrado interviniente. La Policía ya había estado en el domicilio durante el día: según indicaron fuentes oficiales, en una primera visita no habían hallado a Lourdes porque el dueño de la vivienda no les permitió recorrer todos los ambientes del inmueble.

Horas después, con la orden judicial, la División Investigaciones Comunales 14 ingresó por la fuerza al departamento de García Gómez y encontró a Lourdes, quien fue trasladada al Hospital Fernández. Tras algunas horas, la artista dejó el hospital junto a una amiga.

En el sanatorio la revisaron hasta que finalmente confirmaron que no tenía un ningún signo de golpes, ni patología que justificara la internación. La cantante fue dada de alta con el consentimiento de un familiar y su propia firma.

Nadie, ni los médicos, ni el personal de guardia, halló una razón para retenerla. La joven fue acompañada en su salida, pero no por su madre.

García Gómez no estaba en el domicilio al momento del hallazgo de la mujer, pero fue detenido minutos después dentro del edificio. Los investigadores creen que el hombre pretendía escapar por la terraza.

Según trascendió, fue encontrado escondido en un placard cuando la policía allanó el domicilio. Oponía resistencia, actuaba fuera de sí. Intentó escapar por la ventana, hacia el pulmón de manzana.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por este medio, dentro del departamento, los investigadores encontraron varias botellas con bebidas alcohólicas como vodka y fernet, así como pastillas fuera del blister, de diferentes tamaños y colores. “Todo el material está en el laboratorio químico de Policía Científica para análisis”, señalaron las fuentes.

Participó del operativo personal de la Justicia en compañía de la Policía de la Ciudad, la División Científica y el SAME.

Según supo Infobae, Lourdes y García Gómez comenzaron a salir hace cinco años y en paralelo, comenzó una larga historia de maltrato. Fue en 2022 cuando la artista presentó la primera denuncia contra él por lesiones leves.

En ese entonces, Fernández publicó un video en su cuenta de Instagram con su cara golpeada donde contó lo que ocurrió: “Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, dijo, relatando una situación puntual de la que no dio detalles.

Y continuó: “Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”.

Lourdes y el agresor volvieron a tener vínculo después de esa denuncia. Y este año, otro hecho de violencia obligó a la cantante de Bandana a radicar una nueva presentación judicial contra García Gómez.

Fue el 1 de octubre, cuando la Policía acudió al domicilio donde convivían tras una fuerte discusión entre ambos. Fue luego de que vecinos del edificio llamaran al 911. Este episodio derivó en que el hombre se fuera de la casa.

Infobae