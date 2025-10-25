¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
Corrientes

Las noticias más importantes del 25 de octubre

Por El Litoral

Sabado, 25 de octubre de 2025 a las 07:01

El enigma tras el hallazgo sin vida de la mujer que llamaban “la loca de los perros”

Casi 4.000 correntinos deben retirar su DNI antes de las elecciones

Hallaron a un vacuno atado a orillas de un monte, listo para ser faenado

Una correntina participará de la 5ta Edición de la FisioExpo2025 en Madrid

Corrientes: adelantan fecha del juicio a los policías imputados por allanamiento ilegal

Cómo será el operativo de seguridad a la XXº Peregrinación a Itatí

Secuestraron una pistola tras un allanamiento por abuso de arma en Corrientes

Un estudiante de Diseño Industrial de la Unne patenta un ladrillo ecológico hecho con maples de huevos

Regatas viaja a Asunción con el objetivo de clasificar

 










 

