Rige el alerta amarilla y naranja por tormentas en Corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activos los alertas amarilla y naranja por tormentas para gran parte del territorio de Corrientes, debido a la persistencia de lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Las precipitaciones comenzaron durante la madrugada de este sábado y continuarán a lo largo del día, especialmente en el centro y sur de la provincia.

De acuerdo con el organismo, las localidades que se encuentran bajo alerta naranja son: Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar.

“El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 100 km/h”, precisó el SMN.

Ante este panorama, se esperan acumulados importantes de agua en cortos períodos, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones, evitar circular por calles anegadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Según el organismo nacional, las condiciones meteorológicas mejorarán hacia la noche del sábado, con descenso de la intensidad del viento y disminución de la nubosidad.

Para el domingo electoral, el pronóstico anticipa una jornada estable, con cielo parcialmente soleado, mínima de 16°C y máxima de 25°C. De esta manera, el tiempo acompañará a los correntinos que acudirán a las urnas.