Rige el alerta amarilla y naranja por tormentas en Corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes los alertas por tormentas fuertes en gran parte de la provincia.

Por El Litoral

Sabado, 25 de octubre de 2025 a las 07:55

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activos los alertas amarilla y naranja por tormentas para gran parte del territorio de Corrientes, debido a la persistencia de lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Las precipitaciones comenzaron durante la madrugada de este sábado y continuarán a lo largo del día, especialmente en el centro y sur de la provincia.

De acuerdo con el organismo, las localidades que se encuentran bajo alerta naranja son: Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar.

“El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 100 km/h”, precisó el SMN.

Ante este panorama, se esperan acumulados importantes de agua en cortos períodos, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones, evitar circular por calles anegadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Según el organismo nacional, las condiciones meteorológicas mejorarán hacia la noche del sábado, con descenso de la intensidad del viento y disminución de la nubosidad.

Para el domingo electoral, el pronóstico anticipa una jornada estable, con cielo parcialmente soleado, mínima de 16°C y máxima de 25°C. De esta manera, el tiempo acompañará a los correntinos que acudirán a las urnas.

