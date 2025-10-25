Juicio por YPF: el Gobierno enfrenta una audiencia para revertir la sentencia millonaria

El Gobierno enfrentará el miércoles una audiencia crucial en Estados Unidos en la que se empezará a definir si debe pagar la sentencia por US$16.000 millones más intereses al que la condenó la jueza Loretta Preska por la expropiación de YPF durante kirchnerismo.

Ese día, los abogados del país, de la petrolera y los representantes legales de los beneficiarios de la sentencia millonaria (el fondo Burford Capital) presentarán sus argumentos orales ante el tribunal de segunda instancia de Nueva York.

La estrategia judicial argentina apunta a revertir la millonaria condena de Preska, de septiembre de 2023. O, por lo menos, que los magistrados de segunda instancia fijen una reducción considerable del monto a pagar (con los intereses que acumula hasta el momento se acerca a la cifra del swap que se firmó con EE.UU. en el marco del programa de asistencia financiera de la gestión de Donald Trump).

Va en paralelo a la apelación para evitar la entrega de acciones de la petrolera como parte de pago a los demandantes, también ordenada por Preska. Esa instancia tuvo sus argumentos orales ante otro tribunal de la misma corte neoyorkina a principios de octubre.

Este jueves se conocieron quiénes serán los miembros de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito neoyorkino que definirán la suerte de la presentación del Gobierno y, para muchos, el futuro de YPF.

Se trata de José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson, que llegaron a ser integrantes de ese tribunal durante las gestiones de Bill Clinton; Barack Obama y Joe Biden, respectivamente.

La Argentina ya avisó en varias oportunidades que si el fallo de cámara no le es favorable, acudirá a la Corte Suprema de Justicia de EE.UU.

En la audiencia del miércoles, que se desarrollará desde el mediodía en el edificio judicial de la Corte de Apelaciones en Manhattan, los magistrados escucharán e indagarán a las partes. No tienen plazos para publicar su veredicto, pero se estima que se conocería recién para los primeros meses de 2026.

Los demandantes, con Burford Capital a la cabeza, hablaron de manera pública por primera vez esta semana. Además de considerar que el proceso puede extenderse hasta 2027, le recomendaron a la Argentina que negocie.

“Como todo litigio, conlleva riesgos significativos de imprevisibilidad hasta su resolución definitiva, incluyendo el riesgo de pérdida total”, señalaron en un comunicado.

Quiénes son los tres jueces a cargo de la apelación en el juicio por YPF

Los magistrados que tendrán a cargo definir la apelación en el juicio por YPF son José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson, todos nombrados por gobiernos demócratas de EE.UU,

José Cabranes, de 84 años y nacido en Puerto Rico, fue designado como integrante de la Corte de Apelaciones de Nueva York en 1994 por Bill Clinton. El magistrado conoce a la Argentina: escribió opiniones en el caso NML Capital contra el país por los bonos de 2001 en default.

Ese juicio fue emblemático: el juez Thomas Griesa llegó a embargar la Fragata Libertad y a declarar a la Argentina en desacato. En ese momento, la Corte de Apelaciones de Nueva York ratificó el fallo de primera instancia, el país acudió sin éxito a la Suprema Corte de EE.UU., El proceso se desactivó cuando en 2016 la gestión de Mauricio Macri acordó el pago a los demandantes mediante la emisión de nuevos bonos.

En ese contexto, Cabranes fue el autor del fallo de esa cámara que en 2015 que resolvió que el Banco Central no era “alter ego” del Estado y revocó un fallo de Griesa, reseñó Sebastián Soler, exsuprocurador del Tesoro.

Denny Chin, de 71 años y nacido en Hong Kong, llegó a la Corte de Apelaciones, designado por Barack Obama, en 2010. También conoce a la Argentina, ya que fue miembro del panel de jueces en la primera apelación por la expropiación.

Beth Robinson, de 60 años y nacida en Pakistán, llegó a la Corte de Apelaciones de Nueva York en 2021 al ser designada por Joe Biden.

Cuándo se conocería el veredicto de la apelación del juicio por YPF

La decisión final del tribunal puede conocerse en cualquier momento después de la audiencia. Según estiman los conocedores del sistema judicial norteamericano, podría demorar unos seis meses, es decir, que ya entrado el primer trimestre de 2026.

Conocido el fallo, la Argentina o los demandantes podrían recurrir a una última instancia: la Corte Suprema de Justicia norteamericana.

El fondo Burford calculó que recién para fines de 2006 o mediados de 2027 podría haber una resolución definitiva en el juicio por YPF.

Por eso, reiteró su predisposición a negociar con la Argentina. “Las controversias judiciales suelen resolverse por montos considerablemente inferiores al importe de las sentencias”, planteó el fondo en un comunicado.

