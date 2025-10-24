Recuperaron un equino denunciado como sustraído

Personal de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica Capital recuperó este jueves una yegua denunciada como robada, la cual fue encontrada durante rastrillajes llevados a cabo en el barrio Pirayuí.



El desplazamiento del personal policial se dio en el marco de una causa por abigeato iniciada a partir de la denuncia de hombre de la zona.

El animal, de pelaje colorado, estaba atado a un árbol, según describieron.



Tras ser identificada, fue secuestrada y trasladada a la dependencia policial, donde se continúa con las diligencias correspondientes.