EN UN BARRIO DE CORRIENTES

Recuperaron un equino denunciado como sustraído

El animal fue hallado atado a un árbol.
 

Por El Litoral

Viernes, 24 de octubre de 2025 a las 21:40

Personal de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica Capital recuperó este jueves una yegua denunciada como robada, la cual fue encontrada durante rastrillajes llevados a cabo en el barrio Pirayuí.


El desplazamiento del personal policial se dio en el marco de una causa por abigeato iniciada a partir de la denuncia de hombre de la zona.  
El animal, de pelaje colorado, estaba atado a un árbol, según describieron. 


Tras ser identificada, fue secuestrada y trasladada a la dependencia policial, donde se continúa con las diligencias correspondientes.

