†

ROSA NELLY SALINAS

Q.E.P.D.

Falleció el 24/01/2025. Tus hijas Graciela Ester Ramírez Barrios y Laura Ramírez Barrios; tu nieta Natalia Inés Ramírez Barrios y esposo, Ernesto Cesari; y tu bisnieto Tomás Constantino Cesari agradecen el acompañamiento a familiares y amigos en tan doloroso momento. Invitamos a rezar por el eterno descanso de su alma. Abuela, has sido una madre y una abuela ejemplar y amorosa. Dejaste hondas huellas en tu andar. Me duele mucho tu partida pero me resigno en la Paz de nuestro Señor. Te extrañaré siempre! c/231