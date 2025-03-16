†

NICOLASA TOLENTINA MOLINA

Q.E.P.D.

Falleció el 10/03/2025. Hoy (10/03) nos toca despedir a Nicolasa (Colacha), madre y abuela postiza de nuestra familia, a quien todos vamos a extrañar. Nos deja su amor, su humor único y esos comentarios zafados que nos sacaban una sonrisa incluso en sus últimos días. Nos crió junto a mi madre y, aunque la vida no le dio una familia propia, encontró en nosotros su hogar. Su presencia marcó nuestras vidas con amor y generosidad. Te dejamos en las manos de Dios, Colacha. Descansa en paz. Flia Morales. c/416

†

NICOLASA MOLINA

Q.E.P.D.

Falleció el 10/03/2025. Carlos R. Morales, María Luisa Garicoche, Raúl D. Morales, Mónica Andreau y sus respectivas familias participan con profunda tristeza el fallecimiento de Nicolasa y ruegan a quienes la conocieron una oración por su eterno descanso. c/419