Triple Frontera, un nuevo puente internacional

Medios de la provincia de Misiones informaron en las últimas horas que empresarios del Alto Paraná impulsan la construcción de un nuevo puente internacional sobre el río Paraná, con el objetivo de conectar Presidente Franco (Paraguay) con Puerto Iguazú (Argentina), en la estratégica región de la Triple Frontera.

Este nuevo enlace se integraría al sistema existente a través del Puente Internacional Tancredo Neves, que actualmente conecta Puerto Iguazú con Foz do Iguaçu (Brasil), consolidando un nodo trinacional clave entre Argentina, Brasil y Paraguay.

Sin embargo, más allá de la importancia de la nueva conexión, el proyecto plantea desafíos técnicos y estratégicos que no pueden ser ignorados.

Uno de los aspectos centrales es la necesidad de contemplar el gálibo de navegación. En este sentido, el nuevo puente debería proyectarse con una altura compatible con la navegación fluvial futura, similar a la del puente General Manuel Belgrano, que cuenta con aproximadamente 35 metros de altura, criterio también considerado en el proyecto del segundo puente entre Chaco y Corrientes.

Esta previsión adquiere aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que la represa de Itaipú mantiene pendiente el cumplimiento de su Tratado Internacional en relación con la construcción de esclusas de navegación. Una vez resuelto este punto, la continuidad de la navegación dependerá exclusivamente de las condiciones físicas de los puentes existentes.

En ese escenario, quedaría por resolver el gálibo del puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que actualmente presenta una altura aproximada de 18 metros y constituye una restricción para el desarrollo pleno de la hidrovía en ese tramo, conectando Posadas (Argentina) con Encarnación (Paraguay).

Pero el elemento verdaderamente innovador del proyecto es la posibilidad de incorporar un sistema bimodal, es decir, que tanto el nuevo puente entre Presidente Franco e Iguazú como la eventual modernización del Tancredo Neves contemplen infraestructura vial y ferroviaria.

Esta decisión implicaría un cambio estructural. Un puente exclusivamente vial responde a la demanda actual, pero un puente bimodal proyecta un sistema logístico de largo plazo, integrando transporte por camión, tren y eventualmente las hidrovías.

En este punto, surge una aparente limitación: la provincia de Misiones hoy no cuenta con una línea ferroviaria que vincule Puerto Iguazú con su capital, Posadas. Sin embargo, esta situación no debería interpretarse como un obstáculo, sino como una oportunidad.

En el ámbito del Congreso de la Nación Argentina ya fue presentado un proyecto de ley para avanzar en el estudio de prefactibilidad de una traza ferroviaria que permita unir Puerto Iguazú con el sistema del Ferrocarril General Urquiza. La concreción de esta conexión permitiría integrar a Misiones en un esquema logístico de mayor escala.

De avanzar en esta dirección, el nuevo puente dejaría de ser una obra aislada para convertirse en una pieza clave de un Corredor Bioceánico que atraviese el Norte Grande Argentino, vinculando el Atlántico con el Pacífico y fortaleciendo la integración regional.

En definitiva, lo que está en discusión no es solo la construcción de un nuevo cruce internacional, sino el modelo de infraestructura que se quiere consolidar.

Si el proyecto se limita a una solución vial, resolverá una necesidad inmediata.

Si, en cambio, se proyecta como una infraestructura bimodal con gálibo adecuado para la navegación futura, se estará construyendo un sistema logístico moderno, integrado y sostenible.

La Triple Frontera tiene la oportunidad de transformarse en un nodo estratégico de escala continental.

Pero esa posibilidad depende de una decisión clave: pensar las obras no en función del presente, sino del futuro.

Porque un puente no es solo una estructura que une dos orillas.

Es una definición concreta sobre cómo se integran los territorios, cómo se mueve la producción y cómo se proyecta el desarrollo.

No se trata de construir un puente más.

Se trata de construir el puente correcto.

Ing. José Sesma

Especialista en infraestructura

energética y logística

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