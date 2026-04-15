Encuentro en Fecorr para abordar la demora de la obra de la autovía

En un contexto de creciente preocupación por el impacto de la infraestructura vial en la actividad productiva, la Federación Empresarial de Corrientes (FECORR) convocó a un encuentro institucional para analizar el estado de la autovía y sus consecuencias en la provincia. La reunión, realizada en la sede de la entidad, reunió a referentes del sector privado con autoridades nacionales vinculadas al área.

Participaron del encuentro el diputado nacional Lisandro Almirón y el jefe del Distrito 10 de la Dirección Nacional de Vialidad, David Oscar Moulin. Ambos brindaron un panorama actualizado sobre la situación de la obra y los factores que inciden en su desarrollo.

Durante la jornada, los representantes de FECORR expusieron su preocupación por la demora en los trabajos y, por ende, el retraso en el tiempo de finalización de la obra, señalando además que la empresa retiró las máquinas de la obra, lo que impacta de manera directa en la actividad económica —que los atañe de manera directa— pero también en la seguridad vial y la vida cotidiana de todos los correntinos. En ese sentido, plantearon la necesidad de acelerar definiciones y coordinar acciones que permitan destrabar la problemática.

En respuesta, Almirón se comprometió a trasladar el tema a la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación y a gestionar una audiencia con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de avanzar en alternativas de solución a nivel nacional.

Por su parte, Moulin adelantó que impulsará una reunión con la empresa Corredores Viales S.A. para abordar aspectos vinculados a la seguridad vial, además de promover un espacio de trabajo conjunto entre los distintos organismos competentes que permita articular respuestas concretas.

Desde la Federación Empresarial destacaron la predisposición de los funcionarios al diálogo y a la escucha de las inquietudes planteadas. Asimismo, ratificaron el compromiso de la entidad de acompañar las gestiones necesarias y colaborar activamente en la búsqueda de soluciones que resulten sostenibles para la provincia.