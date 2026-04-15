Corrientes, sede de un seminario clave sobre investigaciones complejas contra mafias

La ciudad de Corrientes alberga este 15 y 16 de abril un importante Seminario Regional sobre Investigaciones Complejas y Gestión Penitenciaria, un espacio de formación e intercambio que reúne a especialistas, funcionarios judiciales y representantes de organismos nacionales e internacionales.

La actividad, desarrollada en modalidad presencial en el Salón Azul de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, tiene como eje central la coordinación interinstitucional y la implementación de enfoques integrados para enfrentar fenómenos delictivos de alta complejidad.

La ceremonia de apertura contó con la participación de destacadas autoridades, entre ellas el fiscal general coordinador de la Fiscalía de Distrito Corrientes, Carlos Schaefer; el auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), Ignacio Rueda; la representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Clara Rojas y de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina.

Esta participación, refleja el carácter multidisciplinario y la relevancia internacional del encuentro, destacaron sus organizadores.

"La neutralización de la amenaza terrorista requiere una fiscalía que sea técnica en lo científico, implacable en lo financiero y rigurosa en lo jurídico. Solo la integración de estos ejes nos permitirá proteger la paz social en nuestro país".



Entre otros, participa el fiscal federal de la provincia de Entre Ríos Pedro Rebollo, cuya presencia aporta una experiencia concreta en la lucha contra el crimen organizado. Rebollo fue una pieza clave en la desarticulación de un plan criminal de sicariato financiado por el narcotráfico, que tenía como objetivo atentar contra autoridades antimafia de esa provincia, un caso que marcó un precedente en la articulación de estrategias investigativas complejas y coordinación entre distintos niveles del sistema judicial.

El seminario propone abordar herramientas innovadoras para el análisis criminal, el manejo de investigaciones de alta complejidad y la gestión eficiente del sistema penitenciario, con especial énfasis en la cooperación entre agencias y la construcción de respuestas integrales frente a redes delictivas organizadas.

Durante las jornadas se prevé el desarrollo de paneles, exposiciones y espacios de debate que permitirán compartir experiencias y fortalecer capacidades institucionales en la región, en un contexto donde el crimen organizado plantea desafíos crecientes para los sistemas de justicia y seguridad.