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Valdés recibió a referentes cristianos por el encuentro “Invasión de Amor” en Corrientes

El gobernador mantuvo una reunión con el pastor Ignacio Telechea y líderes religiosos de Corrientes y Chaco, en el marco de la actividad que se realizará el 18 de abril.

Por El Litoral

Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 19:13

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, recibió este miércoles en el Centro Administrativo al pastor Ignacio Telechea y a referentes de comunidades cristianas de Corrientes y Chaco.

El encuentro se dio en el marco de la actividad denominada “Invasión de Amor”, que se llevará a cabo el próximo 18 de abril en la provincia.

Durante la reunión, el mandatario provincial destacó la importancia de este tipo de espacios, al señalar que “fortalecen valores, el acompañamiento espiritual y el compromiso social”.

En ese sentido, Valdés remarcó que la construcción de una sociedad mejor también se sostiene en la fe y el respeto, al afirmar que “construimos, unidos desde la fe y el respeto, un futuro mejor para todos”.

La actividad prevista reunirá a distintas comunidades religiosas en una jornada orientada a la reflexión, la espiritualidad y el trabajo conjunto en la comunidad.

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