Rescataron a un perro en estado de abandono tras un allanamiento en San Luis del Palmar

En la localidad de San Luis del Palmar, efectivos policiales llevaron adelante un allanamiento que permitió rescatar a un perro que se encontraba en estado de abandono y vulnerabilidad. El procedimiento se realizó este martes en el marco de un legajo judicial por presunto maltrato animal.

La medida judicial se concretó en una vivienda ubicada sobre calle San Martín, donde los uniformados lograron dar con el animal, que presentaba condiciones preocupantes. Tras el rescate, el canino fue puesto a resguardo y entregado al personal competente para su asistencia y cuidado.

“La denuncia fue radicada por la abogada proteccionista de animales”, según aseguraron a El Litoral.

Con intervención de la Unidad Fiscal correspondiente, del operativo participaron agentes del Área de Investigación de la Unidad Regional Uno y personal de la Comisaría Distrito local, junto a su brigada investigativa. Informaron que continúan las actuaciones de rigor en el marco de la causa.