Temporal en Esquina: el Gobierno asistió a familias evacuadas

La localidad correntina de Esquina atraviesa una de las contingencias climáticas más graves de los últimos años. Un feroz temporal descargó este martes aproximadamente 225 milímetros de agua, de los cuales casi 200 cayeron en un lapso de apenas tres horas, colapsando los sistemas de drenaje y obligando a la evacuación inmediata de decenas de personas.

Ante la magnitud del desastre, el Gobierno de Corrientes, desplegó un operativo de asistencia integral. El ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, encabezó el relevamiento en territorio para coordinar la entrega de colchones, frazadas y módulos alimentarios a las familias que debieron abandonar sus hogares por el avance del agua.

Un escenario crítico por la acumulación hídrica

El titular de Defensa Civil de Esquina, Carlos Giménez, brindó detalles técnicos sobre la voracidad de la tormenta en una entrevista con el streaming de El Litoral. “Lo más preocupante fue la intensidad; esa cantidad de agua en tan poco tiempo no da margen de escurrimiento”, precisó el funcionario.

Giménez explicó que la situación no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un trimestre inusualmente húmedo: “Tenemos una acumulación de lluvia desde hace tres meses que no se daba hace años. El suelo ya no absorbe más”. Esta saturación del terreno provocó que los anegamientos fueran casi instantáneos en los barrios más bajos de la ciudad.

Asistencia y monitoreo permanente

Hasta el momento, se han registrado oficialmente 13 familias evacuadas en centros de asistencia municipales, aunque el número de familias autoevacuadas o asistidas en sus domicilios es significativamente mayor. El Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con Defensa Civil Provincial, mantiene un monitoreo permanente sobre el nivel de los cauces y la evolución del pronóstico meteorológico.

“Garantizamos el apoyo del Gobierno con presencia y monitoreo permanente en las zonas más afectadas”, aseguró Irigoyen durante su recorrida por los barrios anegados. Las autoridades locales solicitaron a la población extremar las precauciones, evitar circular por calles inundadas y reportar cualquier emergencia a los números de Defensa Civil, mientras se espera que el agua comience a bajar en las próximas horas.