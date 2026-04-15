Recuperaron calchas de un emprendedor que hace paseos con caballos en Corrientes

En Paso de la Patria, un emprendedor local dedicado al paseo de personas con caballos mansos, sufrió el robo de varios aperos, lo que derivó en una exhaustiva investigación a cargo de los efectivos de la Comisaría Primera y la División de Investigación Criminal,quienes lograron localizar los elementos sustraídos el pasado 9 de abril.



Tras realizar diversas diligencias y tareas de campo, los uniformados recuperaron varios equipos de montado que habían sido denunciados como robados.

Según la denuncia, autores desconocidos ingresaron al interior de un complejo local y sustrajeron diversos elementos de equitación y montado.

A partir de la denuncia, el personal policial inició un legajo judicial bajo las directivas de la Unidad Fiscal interviniente.



Gracias a una minuciosa labor investigativa, los efectivos lograron dar con el paradero de los objetos sustraídos dentro de la misma localidad.

El procedimiento permitió el secuestro y la recuperación total de los equipos, los cuales fueron trasladados a la dependencia policial para los peritajes de rigor.

Actualmente, las autoridades continúan con las diligencias para identificar a los responsables del ilícito, mientras que lo recuperado ya fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para ser restituido a su propietario.