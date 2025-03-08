†

LUCIA NEIFE MACHADO

Q.E.P.D.

Falleció el 05/03/2025. Isabel Mercedes Lanteri de Danuzzo, Ricardo Sebastián Danuzzo, María Victoria, Maximiliano, Juan Esteban e Isabel, y familias, participan con gran pesar el fallecimiento de la querida Lucia. Acompañan a sus hijos Laila y Hugo en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

†

LUCIA NEIFE MACHADO

Q.E.P.D.

Falleció el 05/03/2025. Ricardo Sebastián Danuzzo, Laila Gómez Machado, Esmeralda Danuzzo participan con gran pesar el fallecimiento de la querida Lucia y ruegan una oración en su memoria.