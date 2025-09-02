¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

José López niebla alerta amarilla
PASO DE LOS LIBRES

Detectaron a una faena ilegal en la zona rural de Paso de los Libres

Tras una denuncia la Policía Rural sorprendió a varias personas en plena carneada de un vacuno
 

Por El Litoral

Martes, 02 de septiembre de 2025 a las 20:12

En la zona rural de Paso de los Libres, un grupo de personas fue sorprendido en plena faena ilegal de un animal vacuno, por lo cual la Fiscalía en turno dispuso el inicio de actuaciones por supuesta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino.


Fue un procedimiento de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de esa ciudad cuyo personal acudió con inmediatez a un campo después de recibir una denuncia por un faenamiento clandestino. 


En el lugar encontraron un animal ya carneado y sorprendieron a varias personas, quienes habrían intentado negar cualquier participación con el hecho.
El propietario y el arrendatario del establecimiento también habrían manifestado desconocer el hecho. 


Ante la situación, se procedió al secuestro de los elementos hallados e inicio de la causa judicial correspondiente en el marco del faenamiento ilegal considerado un delito que además representa un riesgo sanitario y económico para los productores.

