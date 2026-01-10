†

RITA RAQUEL LARROCA “VICKY”

Q.E.P.D.

Falleció el 09/01/2026. Sus hermanos Raúl Aníbal y familia, María Teresa; sus sobrinos, Patricio, Claudia, Marcos, Mara y Karen; sus sobrinos nietos Sofía, Franco, Benjamín e Ignacio participamos con profundo dolor y tristeza en nuestros corazones, su fallecimiento, "Vicky nunca te olvidaremos" y acompañamos a su familia, ante su partida, rogando una oración en su memoria por su eterno descanso. c/968

†

CPN RITA RAQUEL LARROCA (Vicky)

Q.E.P.D.

Falleció el 09/01/26 Cristian Karsten, Graciela Princich de Karsten y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y la despiden con gran afecto. Acompañan a su familia y seres queridos en este tan difícil momento. c/020

†

CPN RITA RAQUEL LARROCA (Vicky)

Q.E.P.D.

Falleció el 09/01/26. Directivos y el personal de SyK S.A. participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento, elevando una oración en su memoria. c/020