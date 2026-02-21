†

Dr. AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Dr. Millán, lamento profundamente su partida. Estaré eternamente agradecido a Ud. y su familia por todo lo brindado siempre para conmigo. Su don de gran y bondadosa persona, su inmensa sabiduría y su inagotable paciencia y buen humor frente a todas las adversidades no serán más que ejemplos a emular. Los que tuvimos el privilegio de haber compartido la vida con Ud. sentimos muchísimo esta triste noticia. Mi familia y yo rogamos un eterno descanso por Ud. y acompañamos a toda su familia en estos momentos. Martín Olivetti. c/112

†

Dr. AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Lidia Romero Feris de Cotelo participan con pesar su fallecimiento y acompaña a sus familiares en triste momento. Ruega oraciones a su memoria.

†

AUGUSTO MILLAN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Francisco Treviño y Adriana Rodino, junto a nuestros hijos Juan, Carlos, Florencia y Nicolás despedimos con tristeza al querido amigo y pediatra, acompañando a su familia en este triste momento. Descansa en paz Augusto.

†

Dr. AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció en Corrientes el 18/02/2026. Mario R. Branca y Mercedes R. Scaramellini Guerrero de Branca, sus hijos Eduardo Willer y María Ester Branca de Scaramellini, Mario Ignacio y Mercedes Branca Scaramellini, sus nietos Agustín y Francisco Willer Branca, Francisco José Scaramellini Guerrero y María Elizabeth Adén, sus hijos Francisco Scaramellini Adén y Erika Ramseyen, sus nietos Luciano y Agustina Scaramellini, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/124