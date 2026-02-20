Caos: dos camiones detenidos en el puente Belgrano provocaron más de 13 cuadras de fila

Una extensa fila de vehículos se generó este viernes por la tarde en Corrientes a raíz de inconvenientes en el puente interprovincial Chaco–Corrientes. Dos camiones de gran porte detenidos sobre la mano que va a Resistencia a metros de distancia. La situación provocó importantes demoras para quienes intentaban circular entre ambas provincias.

Trece cuadras de filas

Según pudo saber El Litoral, la congestión vehicular en Corrientes se extendía hasta la calle Catamarca, lo que equivale a unas 13 cuadras de cola. Conductores reportaron avances muy lentos y tiempos de espera prolongados.

El problema se originó por la presencia de dos camiones detenidos sobre el viaducto en la mano que se dirige hacia Resistencia. Esta situación obligó a reducir la circulación.

Como consecuencia, el tránsito debió organizarse por una sola mano, lo que generó largas filas en ambos sentidos de circulación durante gran parte de la tarde. Ambos ingresos se encontraban colapsados de vehículos.