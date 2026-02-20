La Municipalidad recolectó 20 camiones de residuos en la zona del ExAeroclub

La Municipalidad de Corrientes realizó este viernes un operativo integral de limpieza en un microbasural a cielo abierto en la zona del ExAeroclub. Lo recolectado en la jornada equivale a 20 camiones. En la actividad se articularon tareas que permitieron avanzar en el mantenimiento, limpieza y desmalezamiento de espacios del sector, ante el pedido de vecinos de la zona.



La comuna, mediante las secretarías de Servicios Públicos y Obras Públicas, vienen llevando adelante estas acciones en diferentes zonas de la ciudad con el fin de mejorar la limpieza y la salubridad de los barrios.





En la ocasión, el intendente Claudio Polich supervisó las tareas realizadas en la zona del microbasural resaltando que “vemos muchos materiales de residuos que son depositados por vecinos de otras zonas y/o empresas" y “vemos que se está perdiendo el manejo responsable de los residuos, generando así inconvenientes en la calidad de vida de los vecinos de esta zona en particular", remarcó mostrando su preocupación.

En esa línea, el jefe comunal hizo hincapié en la importancia de avanzar con el compromiso de mantener la limpieza y ser responsables en el depósito de los residuos para así no afectar la salubridad de otros vecinos de la ciudad.

“Estas acciones no podemos hacerlo solos, sino que debemos contar con el acompañamiento de los vecinos, ya que cada uno de los que habitamos la ciudad merecemos el respeto para tener mejores condiciones de vida", solicitó Polich instando a la ciudadanía a mantener un orden y comportamiento responsable.

Finalmente, subrayó que "tenemos que trabajar para que tengamos la ciudad que queremos dentro de la ordenanza vigente junto a la responsabilidad para el cuidado”.



PLAN DE ACCIÓN



Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna precisó que “venimos trabajando en el mejoramiento de calles, la limpieza de minibasurales, desmalezamiento” y a la vez, "estamos con el equipo de contralor ambiental, con los inspectores, para poder relevar todos los terrenos que están en malas condiciones, para poder intimarlos, para que hagan el desmalezamiento correspondiente y el cerramiento de cada uno de estos predios", agregó ante las acciones que se ejecutan en varios puntos de la ciudad.

En la oportunidad, el funcionario detalló que las acciones de este viernes se llevaron adelante tras una denuncia de los vecinos al contacto 147 ante el crecimiento de un microbasural que “si bien ya lo tenemos identificado, porque es algo crónico, donde muchos vecinos de la ciudad vienen y tiran sus residuos", indicó y en ese sentido, resaltó que desde el municipio se realizaron las multas correspondientes a las personas que se acercan en vehículos a depositar sus residuos provocando además de un cúmulo pronunciado de todo tipo de materiales de basura complicaciones en la salubridad de la zona.

En tanto, insistió en que los vecinos que lo requieran utilicen las vías de comunicación pertinentes para la recolección de basura de manera adecuada y recordó cumplir con los horarios establecidos para depositar los residuos en los lugares correspondientes.

