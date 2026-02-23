SANTIAGO RAÚL GAZCÓN ARÁOZ

†

SANTIAGO RAÚL GAZCÓN ARAOZ

Q.E.P.D.

Falleció el 21/02/2026. Domingo Fernández Capurro y María Angélica Llano, junto a sus hijos Juan Carlos, Ramiro, hijas políticas y sus nietos, participan con profundo pesar el fallecimiento del amigo Santiago. Elevan oraciones en su memoria y hacen llegar a nuestra querida amiga Martha, a sus hijos María Eugenia, María Mercedes, Gonzalo, hijos políticos y nietos, sus más sentidas condolencias, rogando al Señor conceda el eterno descanso de su alma. Que brille para él la luz que no tiene fin. c/129