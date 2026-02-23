Un motociclista resultó herido tras chocar contra un caballo en la Ruta 12

Un accidente de tránsito se registró este lunes al mediodía sobre la Ruta Nacional Nº12, a la altura de la localidad de San Lorenzo.

Según las primeras informaciones, el siniestro fue protagonizado por una motocicleta y un caballo que se encontraba sobre la calzada. Como consecuencia del impacto, el animal murió en el lugar, mientras que el conductor del rodado sufrió heridas y debió ser trasladado a la ciudad de Corrientes para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron efectivos del Priar de Saladas y del Priar de San Roque, junto a bomberos, personal de salud y policías, además de otros colaboradores que participaron del operativo.

Las autoridades realizaron las tareas correspondientes para asistir al herido y ordenar el tránsito en la zona.