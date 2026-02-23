¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

explotación laboral JP Valdés Fecorr
explotación laboral JP Valdés Fecorr
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Un motociclista resultó herido tras chocar contra un caballo en la Ruta 12

El animal murió en el lugar mientras que el conductor del rodado sufrió heridas y debió ser trasladado a la ciudad de Corrientes.

Por El Litoral

Lunes, 23 de febrero de 2026 a las 17:35

Un accidente de tránsito se registró este lunes al mediodía sobre la Ruta Nacional Nº12, a la altura de la localidad de San Lorenzo.

Según las primeras informaciones, el siniestro fue protagonizado por una motocicleta y un caballo que se encontraba sobre la calzada. Como consecuencia del impacto, el animal murió en el lugar, mientras que el conductor del rodado sufrió heridas y debió ser trasladado a la ciudad de Corrientes para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron efectivos del Priar de Saladas y del Priar de San Roque, junto a bomberos, personal de salud y policías, además de otros colaboradores que participaron del operativo.

Las autoridades realizaron las tareas correspondientes para asistir al herido y ordenar el tránsito en la zona.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD